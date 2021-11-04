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Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (Maç sonucu)

04.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında üstün bir oyun oynadı ancak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi..

Galatasaray'ı öne geçiren golü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Lokomotiv Moskova, 73. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı. Galatasaray, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde

Grupta yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, 8 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova ise puanını 2 yaptı.

Galatasaray, grupta bir sonraki maçında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise Lazio'yu konuk edecek.

GRUPTA SON DURUM

8 - Galatasaray
4 - Lazio-
3 - Marsilya-
2 - Lokomotiv Moskova

Lazio ile Marsilya'nın 1'er maçı eksik.

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Rusya temsilcisi karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de sahada sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne yer aldı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Galatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

GALATASARAY BÜYÜK DESTEKLE BAŞLADI

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Maça büyük taraftar desteğiyle başlayan Galatasaray, mücadeleye savunma güvenliğini ön planda tutup kazanılan toplarla direk ve kontra hücumlar aradı. Lokomotiv Moskova ise topa sahip olmasına rağmen bunu pozisyona dönüştüremedi. Lokomotiv Moskova, sürekli kanatlardan ortalar yaparken bu ataklarda Nelsson ve Marcao'nun başarısı dikkat çekti.

Temsilcimiz oyunu dikkatli bir şekilde ve kontrol altında götürürken zaman zaman tehlikeli ataklar düzenledi. İlk kez 13. dakikada gole yaklaşan Galatasaray, Feghouli'nin yay üzerinden vurduğu ancak çerçeveyi bulmayan şutla bu fırsatı kaçırdı.

Galatasaray, üst üste kontrataklar düzenlerken Lokomotiv Moskoa pozisyona giremedi. 18'de Kere, 21'de Cicaldau, 35'te Aanholt golle burun buruna geldi.

MUAZZAM KONTRATAK, MUAZZAM GOL!

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Yüksek taraftar desteğiyle oynayan Galatasaray, 43. dakikada muazzam kontratakla öne geçti.

Berkan'ın kestiği atak sonrası kontraya kalkan Galatasaray'da Hollandalı sol bek Van Aanholt ceza sahası önünden pasını Feghouli'ye gönderdi. Cezayirli oyuncu yayın içinden bekletmeden kaleye plase şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI AYNI SENARYOYLA BAŞLADI

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Lokomotiv Moskova, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Nenakhov ve Lisakovich'in yerine Zhivoglyadov ve Smolov oyuna dahil oldu.

Galatasaray, yine Lokomotiv'e topu bırakıp kontrataklar aradı. Kalesinde pozisyon vermeyen Galatasaray, 72. dakikada yaptığı ilk hatada kalesinde golü gördü.

İLK HATA GOL OLDU

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Sağ kanattan gelişen Lokomotiv atağında Maradishvili ceza sahası içine yerden sert ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Kamano, boş kaleye vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

1-1'den sonra Fatih Terim, iki oyuncu birden değiştirdi. Daha öncesinde Feghouli yerine Barış Alper'i alan Fatih Terim, bu kez Morutan ve Aanholt yerine Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram'ı oyuna sürdü.

ABLUKA GOLE DÖNÜŞMEDİ

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Galatasaray, oyuncu değişiklikleri sonrası maçı tek kaleye çevirdi. Lokomotiv Moskova kalesini abluka altına Galatasaray, birçok fırsat yakalasa da bir türlü üstünlük golünü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

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STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 76 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Morutan (Dk. 76 Mohamed), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Diagne)

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme - Nenakhov (Dk. 46 Zhivoglyadov), Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka (Dk. 85 Murillo), Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy (Dk. 65 Kamano), Lisakovic (Dk. 46 Smolov)

GOLLER: Dk. 43 Feghouli (Galatasaray) - Dk. 72 Kamano (Lokomotiv Moskova)

SARI KARTLAR: Yedlin, Barış Alper Yılmaz, Diagne, Halil Dervişoğlu (Yedek kulübesinde) (Galatasaray) - Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)

MAÇTAN DAKİKALAR

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13’üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

17’nci dakikada Lokomotiv Moskova’nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera’yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.

43’üncü dakikada Halil Dervişoğlu sağ kanatta topu kaptı ve rakibinden sıyrılarak pasını sol kanata yolladı. Topla buluşan Van Aanholt, pasını tekte Feghouli’ye bırakırken, Feghouli’nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’ık üstünlüğü ile son buldu.

53’üncü dakikada Morutan, Van Aanholt’tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

54’üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau’ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli’ye bıraktı. Feghouli’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

72’nci dakikada Maradishvili’nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.

81’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

84’üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.

86’ncı dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü.

88’inci dakikada Lokomotiv Moskova’nın kullandığı köşe vuruşunda Smolov’un kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Seken topa sert vuran Murillo’nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu.

Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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