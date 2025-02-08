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Galatasaray 2024-25 sezonu yeni formaları tanıtıldı! Aslan detayı dikkat çekti…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.02.2025 15:34
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Galatasaray, 2024-2025 sezonu için özel olarak tasarlanan yeni formasını çıkardı. Siyah ve aslan motifleriyle dikkat çeken yeni forma, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray 2024-25 sezonu yeni formaları tanıtıldı! Aslan detayı dikkat çekti…

Galatasaray'ın yeni sezon forması beğeniye sunuldu. "Daima Mücadeleye Hazır" mesajıyla paylaşılan forma, siyah zemin üzerine işlenmiş aslan detayıyla dikkatleri üzerine çekti.

“İÇİNDEKİ ASLANI ORTAYA ÇIKAR”

PUMA, Galatasaray için hazırladığı bu özel tasarımı "İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar" sloganıyla tanıttı.

Yeni formanın, sezonun kalan bölümünde belirli maçlarda kullanılacağı öğrenildi.

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TANITIMINDA YILDIZLAR YER ALDI

Formayı, futbol ve basketbol dünyasının yıldız isimlerini bir araya getirdi.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora gibi isimler yer aldı.

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PUMA'DAN AÇIKLAMA

PUMA, Galatasaray ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında tasarladığı bu özel formayı, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "PUMA, Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladı. “İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar” sloganıyla hazırlanan kampanya çekimleriyle tanıtılan bu özel forma, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında taraftarlarla buluştu.” diye açıkladı.

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Kaan Ayhan davinson sanchez forma galatasaray Victor Osimhen
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