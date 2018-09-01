SPOR

Galatasaray 22 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrısı yaparak, toplantının 22 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmasına karar verdi. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmazsa toplantı 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Galatasaray 22 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacak

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bazı konularda yetki talep etmek amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, ilk olarak 22 Eylül Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül Cumartesi günü düzenlenmek üzere olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığı belirtildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda Mustafa Cengiz yönetimi, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki talep edecek.

Genel kurulda üyelerden yetki istenecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulmasının da olması dikkati çekti.

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Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul

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