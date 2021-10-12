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Galatasaray 3-3 İstanbulspor (Maç sonucu)

12.10.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray 3-3 İstanbulspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 bitti. Galatasaray karşılaşmaya Fatih; Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Aytaç, Assunçao; Oğulcan, Emre Kılınç, Babel ve Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 26. ve 45 dakikalarda Mbaye Diagne ile 90. dakikada penaltıdan Babel atarken, İstanbulspor'da ise 11. dakikada Mertan Öztürk, 40. dakikada penaltıdan Eduart Rroca ve 86. dakikada Emir Kaan ağları sarstı.

Galatasaray, 17 Ekim Pazar günü 16:00'da Konyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü İstanbulspor
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