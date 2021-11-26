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Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

26.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.

Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi’ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

A Grubu: Brondby 4. sırada
B Grubu: Sturm Graz 4. sırada
C Grubu: Legia 4. sırada
D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada
E Grubu: Galatasaray 1. sırada
F Grubu: Midtjylland 3. sırada
G Grubu: Ferencvaros 4. sırada
H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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