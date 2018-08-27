Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başladı. 37. dakikada kullanılan kornerde arka direkte topa Eren dokundu, ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Fernando golü atarak Galatasaray'ı devreye 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. 49'da Sinan'ın şutu Tzavellas'a çarpıp ağlara gidince skor 2-0 oldu. 54'te Eren Derdiyok ve 56'da yeni transfer Emre Akbaba attığı gollerle durumu 4-0 yaptı. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN VAR'A GİDEN HAKEM PENALTIYI İPTAL ETTİ

Mücadelenin 67. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerde kalması sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden hakem Meler, penaltıyı iptal etti. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Onyekuru farkı 5'e çıkarırken, 86. dakikada maçın yıldızı Emre Akbaba son sözü söyledi ve Galatasaray maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Alanyaspor ise 3. maçında da puanla tanışamadı.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 16: Onyekuru'nun ceza sahası içerisinden şutu kaleci Haydar'da kaldı.

DAKİKA 16: Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Bobo, karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

DAKİKA 19: Hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında yer alan Onyekuru topa istediği gibi vuramadı.

DAKİKA 37: Alanyaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa son dokunan Fernando, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 49: Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından çektiği şut Tzavellas'ın kafasına çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

DAKİKA 53: Galatasaray'da sahneye çıkan Eren Derdiyok attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

DAKİKA 56: Ceza sahasının solundan içeri giren Emre Akbaba, uzak köşeye yerden harika vurdu ve skor 4-0 oldu.

DAKİKA 82: Direkten dönen topu Onyekuru tamamladı: 5-0.

DAKİKA 86: Maçın yıldızı Emre Akbaba bir kez daha ağları havalandırarak durumu 6-0'a getirdi. GALATASARAY - ALANYASPOR GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim