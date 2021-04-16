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Galatasaray 6 eksikle İzmir yolcusu!

16.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda cezalı olan Donk ve Babel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Martin Linnes, DeAndre Yedlin ile koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, kadroda yer almadı.

Galatasaray 6 eksikle İzmir yolcusu!

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray, Göztepe maçı için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek müsabaka öncesi kampa girecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, Göztepe müsabakası için İzmir'e gidecek kafilede bulunacak oyuncuları da duyurdu. Cezalı olan Donk ve Babel ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, kadroda yer almıyor.

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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