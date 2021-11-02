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Galatasaray'a 1 milyar 32 milyon 380 bin TL gelir

02.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesine.com, Galatasaray ile 2 yıl sürecek ve 1 milyar 32 milyon 380 bin TL’lik sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Galatasaray'a 1 milyar 32 milyon 380 bin TL gelir

Galatasaray Kulübü ile Nesine.com, geçmişten bugüne gelen sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Futbol A Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için 2 yıllık anlaşmaya varılırken, stadyumda düzenlenen basın toplantısıyla bu anlaşma duyuruldu.

Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in hazır bulunduğu basın toplantısında ilk sözü Epözdemir aldı. Göreve geldiklerinden bu yana sponsorluklara çok önem verdiklerinin altını çizerek sözlerine başlayan Epözdemir, “1 milyar 32 milyon 380 bin TL'lik sponsorluk anlaşmasına imza attık. Nesine.com ile geçen sezon da işbirliğimiz vardı ve çok da mutlu olduk bu anlaşmadan dolayı. Şimdi de forma sırt sponsorluğumuzu yapıyoruz. Kendi sektöründe öncü olan bir grupla, Galatasaray'ın yan yana gelmesinden dolayı mutluyuz. İşbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu işbirliği çerçevesinde bir eşya piyangosu da yapacağız. Burada 4 milyon TL değerinde bir çekiliş yapacağız. Önümüzdeki süreçte bunu duyuracağız. Bütün taraftarlarımızı bu etkinliğe davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK”

“Galatasaray gibi güzide bir kulüple sponsorluk anlaşması yapmak bizi mutlu ediyor” diyen Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, “2015 yılından bu yana Galatasaray markasıyla, Nesine.com olarak farklı anlaşmalarda bir araya gelme fırsatı bulduk. Bunu büyütüyor olmak bizi memnun ediyor. Geçtiğimiz dönemde formanın kol sponsoruyduk, şimdi de sırt sponsoru olacağız. Bu durumu takım arkadaşlığı gibi görüyoruz. Sponsorluklar uzun soluklu olduğunda fayda sağlıyor. O nedenle şimdi minimum 2 yıllık başladık ve daha da devam edeceğini düşünüyorum. Biz Nesine.com olarak spordan para kazanıyoruz ve bu nedenle kulüp ve branş fark etmeksizin desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve EuroLeague gibi sponsorluklar dışında alt liglerdeki takımlarla da işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından Rezan Epözdemir, Halit Gülbakanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Fotoğraf çekimiyle basın toplantısı sona erdi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Nesine
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