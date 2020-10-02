Galatasaray'a 2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...

Galatasaray'ın transferdeki tek gündemi orta saha değil. Sarı- Kırmızılılar, kanatlara da takviye yapmanın peşinde.

Bu doğrultuda Belhanda'nın satışı dört gözle bekleniyor. Yönetim, Seri ve Moder operasyonunun planlandığı gibi gitmesi halinde, elde kalan son bütçeyi gündemdeki iki isimden biri için kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Armindo Bruma ile görüşmelerde bulunan Sarı- Kırmızılılar, bu ikiliden birini kiralayarak takımdaki kanat aksiyonlarına hız vermeyi hedefliyor.

Gerekirse bütçe için transferin son günlerinde kadroda düşünülmeyen isimlerden birinin daha gönderilmesi gündeme gelebilir.

