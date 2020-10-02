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Galatasaray'a 2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 22:12 | Son Güncelleme

Belhanda'nın satışından arta kalacak bütçeyi kanat transferine ayırmak isteyen Galatasaray, iki eski oyuncusuyla yeniden temasta. Onyekuru veya Bruma'dan birinin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'a 2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...

Galatasaray'ın transferdeki tek gündemi orta saha değil. Sarı- Kırmızılılar, kanatlara da takviye yapmanın peşinde.

Bu doğrultuda Belhanda'nın satışı dört gözle bekleniyor. Yönetim, Seri ve Moder operasyonunun planlandığı gibi gitmesi halinde, elde kalan son bütçeyi gündemdeki iki isimden biri için kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Armindo Bruma ile görüşmelerde bulunan Sarı- Kırmızılılar, bu ikiliden birini kiralayarak takımdaki kanat aksiyonlarına hız vermeyi hedefliyor.

Gerekirse bütçe için transferin son günlerinde kadroda düşünülmeyen isimlerden birinin daha gönderilmesi gündeme gelebilir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onyekuru 2 tane bruma eder
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