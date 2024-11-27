Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 20.45’te AZ Stadyumu’nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Hollanda’ya gitti.

3 EKSİKLE MAÇA ÇIKACAKLAR

Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli olurken, UEFA listesinde olmayan Roland Sallai ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan yer almadı. Ismail Jakobs ise tedavisi devam etmesine rağmen takıma destek olmak için kafileyle gitti.

OKAN BURUK TAKIMINA GÜVENİYOR

Eksiklere rağmen takımına güvenen Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısına da hücumlu bir kadroyla çıkacak.