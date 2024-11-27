SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.

Galatasaray'a AZ Alkmaar maçı öncesi kötü haber! 3 eksikle maça çıkacaklar

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 20.45’te AZ Stadyumu’nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Hollanda’ya gitti.

3 EKSİKLE MAÇA ÇIKACAKLAR

Screenshot_1

Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli olurken, UEFA listesinde olmayan Roland Sallai ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan yer almadı. Ismail Jakobs ise tedavisi devam etmesine rağmen takıma destek olmak için kafileyle gitti.

OKAN BURUK TAKIMINA GÜVENİYOR

GdZWge0XkAA7sr9

Eksiklere rağmen takımına güvenen Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısına da hücumlu bir kadroyla çıkacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Maça 1 gün kala şok! Antrenmana çıkamadı

Maça 1 gün kala şok! Antrenmana çıkamadı

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

G.Saray'ın UEFA'yı kazanma ihtimalini açıkladılar! Taraftarlar ayaklandı

G.Saray'ın UEFA'yı kazanma ihtimalini açıkladılar! Taraftarlar ayaklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.