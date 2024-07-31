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Galatasaray'a bedava transfer! Okan Buruk'un raporu bekleniyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 12:48
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer arayışları hız kesmezken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a bedava transfer! Okan Buruk'un raporu bekleniyor...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da özellikle orta saha bölgesine transfer arayışları sürerken, Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi gündeme aldı.

BEDAVA TRANSFER

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Sarı-kırmızılıların gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi.

BURUK'UN RAPORU BEKLENİYOR

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İtalyan ekiplerinin de gündeminde yer alan Miranchuk'un durumunu araştırdığı ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verirse Galatasaray Yönetimi Miranchuk için harekete geçecek.

Miranchuk, geride kalan sezonda 38 maçta süre bulurken 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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