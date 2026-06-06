Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! "Neden olmasın"

İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile olan geleceği spor kamuoyunda büyük bir merak konusu haline gelen Portekizli süperstar Bernardo Silva cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre önce yaptığı açıklamada nihai transfer kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktığını duyuran 29 yaşındaki on numara, rotasını Türkiye'ye çevirmiş olabilir.

YAKIN ÇEVRESİNE GALATASARAY İTİRAFI

Avrupa'nın elit kulüplerinin de radarında olan tecrübeli yıldızın, son dönemde yakın çevresiyle yaptığı özel görüşmelerde Galatasaray hakkında oldukça olumlu ifadeler kullandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün projelerinden ve Şampiyonlar Ligi vizyonundan etkilendiği belirtilen oyuncunun sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"NEDEN OLMASIN"

Gelen son bilgilere göre Bernardo Silva'nın, dostlarıyla yaptığı sohbette süreci doğrulayarak, "Evet, yakın zamanda Galatasaray ile bir ön görüşme yaptık" dediği öğrenildi. Portekizli yıldızın olası bir transfer ihtimali sorulduğunda ise "Neden olmasın" şeklinde açık kapı bırakması dikkat çekti.