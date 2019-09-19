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Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2019-2020 sezonu için Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma imzalayacaklarını resmen açıkladı.

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Sarı-Kırmızılı kulübün imza töreni sırasında, formaların kol tarafında, “Magdeburger Sigorta” yazısı görüldü. Daha sonra bu logo, kulübün resmi internet sitesine de koyuldu.

Galatasaray’ın yeni sezon için Magdeburger Sigorta ile anlaşma imzalayacaklarını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı kırmızılılar'ın, bu sponsorluk karşısında kasasına 1 milyon euro koyacağı öğrenildi.

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İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz ile sigorta dünyasının köklü markası Magdeburger Sigorta arasında forma kol sponsorluk anlaşması imzalanacaktır.

Tarih : 20 Eylül 2019, Cuma

Yer : Türk Telekom Stadyumu

Program : 13.30 Kayıt ve Karşılama

14.00 Toplantı Başlangıcı

14.05 Konuşmalar

14.20 Soru - Cevap

14.40 İmza Töreni

14.45 Fotoğraf Çekimi

14.50 Toplantı Bitişi


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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