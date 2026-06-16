Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber geldi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve yetenekli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın uzun süredir yakından takip ettiği Can Uzun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. A Milli Takımımızın da formasını giyen genç yıldızın, sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen kariyer planlamasında Türkiye'ye dönüşü şimdilik geri planda tuttuğu öne sürüldü.

"HEDEFİM AVRUPA'DA KALICI OLMAK"

Kulislerde dolaşan iddialara göre; A Milli Takım kampında takım arkadaşlarıyla geleceği hakkında sohbet eden Can Uzun, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi. Özellikle Almanya'da geçirdiği başarılı dönemin ardından hedefini büyüten 18 yaşındaki yıldız oyuncunun, Avrupa'nın üst düzey liglerinde kalıcı bir yer edinmek ve gelişimini bu doğrultuda sürdürmek istediği konuşuluyor.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

Genç yeteneğin Avrupa'da kalma isteğine rağmen Galatasaray cephesi oyuncuyu tamamen gündeminden çıkarmış değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer sürecini ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam edeceği, olası bir fırsat doğması halinde yeniden devreye girmek için pusuda beklediği belirtiliyor.