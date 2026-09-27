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Galatasaray'a Cuesta'dan müjdeli haber! Kimse beklemiyordu...

Galatasaray'ın beklentileri karşılayamayan Carlos Cuesta transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vasco da Gama'nın satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperden elde edeceği toplam gelir 8 milyon euroya ulaşacak.

Galatasaray'a Cuesta'dan müjdeli haber! Kimse beklemiyordu...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların performansı nedeniyle eleştiri alan Kolombiyalı savunmacısından elde edeceği gelir netleşmeye başladı.

CUESTA İÇİN 8 MİLYON EUROLUK FORMÜL

Galatasaray, Şubat 2025'te Belçika temsilcisi Genk'ten Carlos Cuesta'yı 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Ancak Kolombiyalı stoper, sarı kırmızılı formayla beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle özellikle maliyeti üzerinden eleştirilmişti.

Galatasaray a Cuesta dan müjdeli haber! Kimse beklemiyordu... 1

VASCO DA GAMA SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAK

Eylül 2025'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Cuesta için Galatasaray 2 milyon 250 bin euro kiralama bedeli aldı. Oyuncunun 31 Aralık'ta sona erecek kiralık sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Vasco da Gama'nın bu opsiyonu kullanacağı ve böylece Galatasaray'ın Cuesta transferinden elde edeceği toplam gelirin 8 milyon euroya ulaşacağı öğrenildi.

Galatasaray a Cuesta dan müjdeli haber! Kimse beklemiyordu... 2

GALATASARAY ZARAR ETMEYECEK

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde sarı kırmızılı kulüp, Cuesta için Genk'e ödediği 8 milyon euroluk bonservis bedelini aynı seviyede geri kazanmış olacak.

Böylece performansı nedeniyle tartışma konusu olan transfer, Galatasaray açısından mali bir kayıpla sonuçlanmamış olacak.

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