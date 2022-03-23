Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmen açıkladı...

Galatasaray için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında daha fazla süre bulması için Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcu, gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Başarılı futbolcu, Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini de resmen açıkladı.

İşte Yunus Akgün'ün Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportaj...

"YARIM KALAN BİR HİKAYEM YOK!"

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Galatasaray'da yarım kalan bir hikayen var. Bu anlamda gelecek sezon geri döneceksin ne düşünüyorsun?**

"Aslında yarım kalan bir hikayem yok, hikaye devam ediyor. Galatasaray benim evim ve ailemin bir parçası. Bazen böyle kısa ayrılıklar her iki tarafa da iyi gelebiliyor demek şu an için en doğrusu bence."

"NE SEVİNEBİLDİM NE ÜZÜLEBİLDİM"

- Galatasaray'a 2 gol attığın maç neler hissettin?

"Karmaşık duygular yaşadım aslında. Ne sevinebildim ne üzülebildim. Bir tarafta bana değer katan Adana Demirspor, diğer tarafta beni ben yapan Galatasaray. Profesyonel hayatta bu tip çok örnek var, ben de bunu bu genç yaşta tecrübe edindim."

"UMARIM GALATASARAY'DA KUPALAR KAZANIRIM"

Galatasaray taraftarına ne söylemek istersin?

"Onlar, ben altyapıda oynarken bile bana çok destek oldular ilk günden beri. Umarım Galatasaray formasıyla tekrar onlarla Ali Sami Yen’de yeniden bir araya gelir, başarılı sezonlar geçirip, kupalar kazanırız."



