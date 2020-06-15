Galatasaray'a gidecek mi? Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması!

Transfer sezonunda adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞIZ"

Mert Hakan Yandaş, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." dedi.

BAŞKAN SERT ÇIKTI!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferi sorulduğunda:" Bu hep bize soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderse biraz ayıp olur! Mert Hakan ve Emre'ye bu hafta yeni teklif yapacağız. Son birkaç ayda neler olmuş, onu da anlayacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler." açıklamasını yaptı.

