SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a gidecek mi? Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'a gidecek mi? Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 23:28 | Son Güncelleme

Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gidecek mi? Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması!

Transfer sezonunda adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞIZ"

Mert Hakan Yandaş, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." dedi.

BAŞKAN SERT ÇIKTI!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferi sorulduğunda:" Bu hep bize soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderse biraz ayıp olur! Mert Hakan ve Emre'ye bu hafta yeni teklif yapacağız. Son birkaç ayda neler olmuş, onu da anlayacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı...Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'a gidecek mi? Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması!

Mert Hakan Yandaş ayrılacağını açıkladı!

Galatasaraylı Diagne'ye Club Brugge'den büyük şok

Diagne'yi şoke eden karar!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, Botaşspor ile anlaştı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı...

Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

Galatasaray'dan sert açıklama! 'Utanç Gecesi'

'Utanç Gecesi'

Muslera’nın en uzun sakatlığı

En uzun ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.