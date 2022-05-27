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Galatasaray'a haber bile vermeden transfer ettiler! Ozornwafor...

27.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkanlık seçimi için hazırlıkların devam ettiği Galatasaray'a, Belçika ekibi Charleroi'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'dan iyi haber geldi. Bedelsiz kiralanan Ozornwafor için Belçika ekibi satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray'a haber bile vermeden transfer ettiler! Ozornwafor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan Aslan'ın kiralık gönderdiği isimlerin geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY'IN HABERİ BİLE YOK

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Bunlardan biri de Valentine Ozornwafor... Belçika basınında yer alan habere göre Charleroi, Nijeryalı futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Özellikle sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Ozornwafor'un bonservisinin alındığı ortaya çıktı! Bundan Galatasaray'ın henüz haberinin olmaması şok etkisi yarattı.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDEN ALDILAR

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Özellikle ligin son haftalarında sergilediği performansın ardından Belçika ekibi, sözleşmede yer alan 100 bin Euro’luk opsiyon maddesini kullandı ve 23 yaşındaki stoperin bonservisini Galatasaray’dan kimseyle konuşmadan aldı.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

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1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Kariyerine Enyima altyapısında başladı. 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, genç stoperi önce Almeria'ya ardından da Belçika ekibi Charleroi'ya kiraladı. 22 yaşındaki Ozornwafor, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Nijerya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcu, milli takımla 2 maça çıktı. Ozornwafor'un güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Nijeryalı defansın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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