SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

13.04.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde çift kale maçın oynandığı antrenmanın, yenileme koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavileri tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.

Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in tedavilerine devam edildiği, yüz kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edilen Radamel Falcao'nun da idmanda yer almadığı kaydedildi.

Hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun da tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...

Oranlar güncellendi! İşte ligin favorisi...

Olcan Adın'dan olay paylaşım

Olcan Adın'dan olay paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.