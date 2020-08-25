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Galatasaray'a James Rodriguez transferinde müjde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Yeni sezon kapsamında iddialı transferlere imza atan Galatasaray'da flaş James Rodrigues gelişmesi yaşanıyor... Manchester ve Lazio’dan teklif bekleyen Kolombiyalı orta saha ile görüşen Jorge Mendez, “Galatasaray iyi bir seçenek ve geri çevirirsen Real’de bir sene daha kulübede oturabilirsin” dedi.

Galatasaray'a James Rodriguez transferinde müjde!

Galatasaray, Real Madrid'den James Rodriguez'i kadrosuna katarak yine ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanırken oyuncunun menajeri de sarı-kırmızılı takımdan yana tavır aldı. Don Balon Latino, başarılı futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in, transfer tahtası kapanmadan oyuncusuna yeni bir takım bulma konusunda zorluk yaşadığını iddia etti. İspanya futbol liginin, Avrupa'daki diğer ligler gibi Eylül ortasında başladığı ve bu zamana kadar zirveye oynayan bir takım bulmalarının çok önemli olduğu belirtildi.

8 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Oyuncu cephesinden gelen haberlerse sarı- kırmızılı taraftarları sevindirecek cinsten… Galatasaraylılar, 29 yaşındaki 10 numarayı takımda görmeyi çok isterken, Mendes'in James'e Galatasaray'dan gelen teklifi reddederse bir yıl tribünde kalma riskini göze alması gerektiğini anlattığı belirtildi. Geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta forma giyebilen Rodriguez, "Artık oynamak istiyorum" derken Mendes'in de kendisine, Manchester United ya da Lazio'yu beklerken Galatasaray'ı da kaçırmayalım" dediği öğrenildi.

KENARDA OTURDU

Banfield, Porto, Monaco, Bayern Münih ve Real Madrid formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi. Zidane'ın gözüne giremeyen yıldız futbolcu, bu sezon genelde kulübede oturmak zorunda kaldı.

DESTEK ATACAK

Rodriguez'den en az zararla kurtulmak isteyen Real Madrid, bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun sözleşmesini uzatarak kiralanmasına sıcak bakıyor. Hatta İspanyolların, 5 milyon euro'luk maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olduğu bile ifade ediliyor.


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