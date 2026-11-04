SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Manchester United'ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol...

Manchester'da dün kabus gibi başlayan gece adeta bir rüyaya dönüştü. Manhester United'ı kabustan uyandıran ise son dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Matheus Cunha oldu. Attığı son golden sonra formasını çıkararak taraftarın arasına atlayan Cunha gecenin kahramanı oldu. Söz konusu galibiyetle İngiliz ekibinin 9 maçlık 3 puan hasreti de sona erdi.

Manchester United'ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol...
Devrim Karadağ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, sahasında konuk ettiği Roma'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı iki farklı geride kapatan İngiliz ekibi, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Matheus Cunha, üç dakika içinde attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

ROMA İLK YARIDA İKİ SIFIR ÖNE GEÇTİ

Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca Roma, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Manchester United ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol... 1

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya baskılı başlayan Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi.

Beraberlik için ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisinde sahneye Matheus Cunha çıktı.

Manchester United ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol... 2

CUNHA'DAN ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

Brezilyalı futbolcu, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Cunha, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak takımını 3-2 öne geçirdi.

FORMASINI ÇIKARIP TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

Galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşayan Cunha, formasını çıkararak tribünlere koştu ve taraftarların arasına atladı. Old Trafford'da coşkulu anlar yaşanırken Brezilyalı yıldız, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Manchester United ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol... 3

9 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Roma karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle Manchester United, 9 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Bu sonuçla İngiliz ekibi puanını 6'ya yükseltirken Roma 4 puanda kaldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet ettiKimse ne olduğunu anlamamıştı! Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti
Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Roma şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.