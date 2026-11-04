Manchester United'ı kabustan Matheus Cunha uyandırdı! 3 dakikada 2 gol...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, sahasında konuk ettiği Roma'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı iki farklı geride kapatan İngiliz ekibi, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Matheus Cunha, üç dakika içinde attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

ROMA İLK YARIDA İKİ SIFIR ÖNE GEÇTİ

Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca Roma, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya baskılı başlayan Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi.

Beraberlik için ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisinde sahneye Matheus Cunha çıktı.

CUNHA'DAN ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

Brezilyalı futbolcu, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Cunha, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak takımını 3-2 öne geçirdi.

FORMASINI ÇIKARIP TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

Galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşayan Cunha, formasını çıkararak tribünlere koştu ve taraftarların arasına atladı. Old Trafford'da coşkulu anlar yaşanırken Brezilyalı yıldız, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

9 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Roma karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle Manchester United, 9 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Bu sonuçla İngiliz ekibi puanını 6'ya yükseltirken Roma 4 puanda kaldı.