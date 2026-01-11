Galatasaray'a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlıklar ve kiralık transferleri sebebiyle bir türlü randımanlı şekilde verim alamadığı Nicolo Zaniolo geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşamıştı. Yıldız isimden kötü haber ise bugün geldi...

ZANIOLO DUYURDU! ''OPERASYON GEÇİRECEĞİM...''

Nicolo Zaniolo, “Maalesef Torino maçından önceki antrenmanda dizimde küçük bir rahatsızlık hissettim. Takımın galibiyete ulaşmasına yardım etmek için ne pahasına olursa olsun sahada olmak istedim. Şimdi dizimde çok küçük bir müdahale…'' paylaşımında bulundu.

FORM GRAFİĞİ TAVAN YAPMIŞTI!

Nicolo Zaniolo bu sezon 20 maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Zaniolo, en son 5'ten fazla gol attığı (6 gol) sezon ise 2018'de Roma formasıyla 27 maçta oynamıştı. Yıldız isim 20 haftada 3 kere de maçın oyuncusu seçilerek form grafiğinde büyük bir yükseliş göstermişti.

TEKLİF YAPACAKLARDI Kİ SAKATLANDI...

Il Giornale adlı İtalyan basının geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan bonservisiyle almak için plan yapıyor: 10 milyon euro ya da 5 milyon euro ödeyip, sonraki satıştan Galatasaray'a %50 pay bırakmak seçenekler arasında.