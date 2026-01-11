SPOR

Galatasaray'a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile İtalya'nın Udinese kulübüne kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin satışından en az 10 milyon euro gelir beklediği oyuncu dizinden bir operasyon geçireceğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor!
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlıklar ve kiralık transferleri sebebiyle bir türlü randımanlı şekilde verim alamadığı Nicolo Zaniolo geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşamıştı. Yıldız isimden kötü haber ise bugün geldi...

ZANIOLO DUYURDU! ''OPERASYON GEÇİRECEĞİM...''

Galatasaray a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor! 1

Nicolo Zaniolo, “Maalesef Torino maçından önceki antrenmanda dizimde küçük bir rahatsızlık hissettim. Takımın galibiyete ulaşmasına yardım etmek için ne pahasına olursa olsun sahada olmak istedim. Şimdi dizimde çok küçük bir müdahale…'' paylaşımında bulundu.

FORM GRAFİĞİ TAVAN YAPMIŞTI!

Galatasaray a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor! 2

Nicolo Zaniolo bu sezon 20 maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Zaniolo, en son 5'ten fazla gol attığı (6 gol) sezon ise 2018'de Roma formasıyla 27 maçta oynamıştı. Yıldız isim 20 haftada 3 kere de maçın oyuncusu seçilerek form grafiğinde büyük bir yükseliş göstermişti.

TEKLİF YAPACAKLARDI Kİ SAKATLANDI...

Galatasaray a kötü haber! Zaniolo dizinden operasyon geçiriyor! 3

Il Giornale adlı İtalyan basının geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan bonservisiyle almak için plan yapıyor: 10 milyon euro ya da 5 milyon euro ödeyip, sonraki satıştan Galatasaray'a %50 pay bırakmak seçenekler arasında.

