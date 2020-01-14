Galatasaray'a Luis Abram transferinde kötü haber

Süper Lig'in ikinci yarısına mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Stoper mevkisine Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Luis Abram'ı transfer etmek isteyen sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

Arjantin basınına göre; Arjantin Süper Ligi'nde 2019'un en iyi stoper oyuncusu seçilen Luis Abram için ilk teklifinden olumlu geri dönüş alamayan Galatasaray'ın ikinci teklifinin de reddedildiği belirtildi.

8.5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

RPP'nin servis ettiği haberde oyuncunun kulübü Velez Sarsfield'ın oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle zora giren transferde Galatasaray'ın son teklifinin 3.5 milyon dolar olduğu kaydedildi. Arjantin ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için 8.5 milyon dolarlık bir teklif beklediği de aktarıldı.

Peru Milli Takımı'nın da formasını giyen Abram, stoper mevkiisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Bu sezon 13 maça çıkan Luis Abram, gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.



