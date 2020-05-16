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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Club Brugge'un Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilmesinin ardından Mbaye Diagne transferinde Galatasaray'ın da şampiyonluk primi alacağı belirtildi.

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Belçika ekibinin şampiyon ilan edilmesinin ardından Mbaye Diagne ile yapılan sözleşmede özel bir maddenin devreye girdiği ve Galatasaray'ın bu madde gereği ekstra bir ücret alacağı öğrenildi. Bu rakamın ise 350 bin Euro olduğu iddia edildi.

Belçika ekibinde uzun süredir kadro dışı kalan ve saha dışı davranışlarıyla da gündemden düşmeyen Senegalli forvet böylelikle takımına ekstra para kazandırmış olacak.

Öte yandan, Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi. Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.
Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi.

(AJANSSPOR)


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