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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

19.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli golcünün performansı sonrası İngiltere’de talipleri arttı. West Bromwich Albion küme düşse de Mbaye Diagne ortaya koyduğu performansla Waftford, Brighton ve Crystal Palace’ın radarına girdi. Cimbom, Senegalli golcüden gelecek bonservis gelirini yeni transferlerde kullanmayı amaçlıyor. Mbaye Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılı takıma transferi Senegalli golcü yapacak.

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Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak.

G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.

Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile C.Palace'ın gündeminde. Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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