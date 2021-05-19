Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılı takıma transferi Senegalli golcü yapacak.

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak.

G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.

Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile C.Palace'ın gündeminde. Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.



