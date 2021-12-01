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Galatasaray'a müjde! Omar Elabdellaoui geri döndü!

01.12.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı Kırmızılı ekip, ABD’deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui'nin İstanbul’a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladığını açıkladı.

Galatasaray'a müjde! Omar Elabdellaoui geri döndü!
Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçirdiği talihsiz kaza sonucu gözünden yaralanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Galatasaray futbolcusu Omar Elabdellaoui'de son dakika gelişmesi... Operasyon süreci tamamlanan Norveçli sağ bek, atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; ''ABD’deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul’a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.'' ifadeleri kullanıldı.

2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı taraftarlara ve Fatih Terim'e bu süreç içerisinde kendisine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etmişti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, 2021 yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırılmıştı. Omar, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Omar Elabdellaoui
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