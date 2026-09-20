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Galatasaray'a Osimhen için beklenen açıklama geldi!

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle milli takımda forma giymemesini istediği Victor Osimhen konusunda Nijerya'dan beklenen açıklama geldi. Nijeryalı yıldız, Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında görev yapmayacak.

Galatasaray'a Osimhen için beklenen açıklama geldi!
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Nijerya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından karar netleşti.

OSİMHEN MİLLİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK

Galatasaray a Osimhen için beklenen açıklama geldi! 1

Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sakatlığı bulunan 27 yaşındaki golcü, Nijerya'nın kadrosuna dahil edilmişti. Galatasaray ise federasyonla iletişime geçerek oyuncunun milli maçlarda görev almamasını talep etmişti. Nijerya cephesinden gelen son açıklamayla birlikte Osimhen'in iki karşılaşmada da sahaya çıkmayacağı kesinleşti.

NİJERYA'DAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray a Osimhen için beklenen açıklama geldi! 2

Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray a Osimhen için beklenen açıklama geldi! 3

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Osimhen'in milli takım arasındaki süreçte sakatlığını tamamen atlatması ve Galatasaray'a hazır şekilde dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nijer son dakika galatasaray Osimhen
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