SPOR

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Falcao'dan sonra...

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Muslera ve Babel'in sakatlıkları sebebiyle milli takımlarının kamplarından ayrıldıklarını duyurdu.

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Falcao'dan sonra...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama da oyuncuların İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

FALCAO'NUN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

Aslan'da ayrıca Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao’nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone de kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti.

Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Onyekuru kararını açıkladıOnyekuru kararını açıkladı
İtalyan basını, G.Saray'ın transferini açıkladıİtalyan basını, G.Saray'ın transferini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nzonzi'den ilginç röportaj

Nzonzi'den ilginç röportaj

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 5 yorum
beter olun çirkefler
Sıkıntı yok nasıl olsa Türkiye’de masada oynanıyor ya :))
GS den artık iyi haber beklemiyoruz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak: Florya’yı rüya bir tesis yapacağız

Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray tesis müjdesi

Felipe Melo, Florya'da Fatih Terim'le görüştü

Flaş! Melo, Fatih Terim ile görüştü

Galatasaray’dan Tuzlaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

G.Saray'dan yaşanan olaylar ile ilgili açıklama

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.