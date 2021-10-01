Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber

Galatasaray 'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'den Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber... Marsilya maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan ve sakatlığını atlatan 20 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de çıktığı maçı tamamlayamadı.
Boey, karşılaşmanın 65. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini DeAndre Yedlin'e bıraktı. Genç oyuncunun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Galatasaray'ın sezon başı 1 milyon 150 bin Euro bonservisle Rennes'den kadrosuna kattığı Boey, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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