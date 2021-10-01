SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber

Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber

01.10.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlık sürecinin tamamlanmasının ardından Marsilya maçına ilk 11'de başlayan Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber... Fransız sağ bek, bir kez daha sakatlandı ve karşılaşmanın 65. dakikada yerini Yedlin'e bıraktı.

Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber

Galatasaray 'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'den Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber... Marsilya maçı öncesi takımla çalışmalara başlayan ve sakatlığını atlatan 20 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de çıktığı maçı tamamlayamadı.

Boey, karşılaşmanın 65. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini DeAndre Yedlin'e bıraktı. Genç oyuncunun sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'ın sezon başı 1 milyon 150 bin Euro bonservisle Rennes'den kadrosuna kattığı Boey, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttıKim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttı
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
Marsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktıMarsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Marsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktı

Marsilya - Galatasaray maçında tribünlerde olay çıktı

Kadıköy'de tatsız gece

Kadıköy'de tatsız gece

Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'a müjdeli haber

F.Bahçeli isimlere tribünlerden tepki

F.Bahçeli isimlere tribünlerden tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mesut Özil yine gündemde!

Mesut Özil yine gündemde!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.