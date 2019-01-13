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Galatasaray'a şok! Alan, Guangzhou Evergrande kampında

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın forvet listesindeki bir numaralı isim olan Alan Carvalho'nun takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampında yer alması kafaları katıştırdı.

Galatasaray'a şok! Alan, Guangzhou Evergrande kampında

Galatasaraylı taraftarların ilk yarının sona ermesinden beri büyük bir merakla beklediği Brezilyalı oyuncu, takımı ile birlikte kampa katılmak üzere yola çıktı. Anderson Talisca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrasında Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepkili paylaşımlarda bulundu.

Alan Carvalho

ÇİN BASINI: BONSERVİS İSTİYORLAR
Çin basınında yer alan detaylarda sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı ancak kulübü Guangzhou Evergrande'nin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferin henüz gerçekleşemediği kaydedildi.

Türk basınında yer alan "sözleşmesi sona erdi" bilgilerinin doğru olmadığını belirten Çin basını, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak oyuncunun kontratının 2020'ye uzatıldığını bildirdi.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR, ANCAK BEDAVA DEĞİL
Guangzhou Evergrande'nin gelecek sezon bedelsiz gidecek olması ve yabancı kontenjanında yer açmak nedeniyle oyuncusunu göndermek istediği vurgulanırken, 4 yıl önce RB Salzburg'dan 11 milyon euroya kadrolarına kattıkları Alan'ı bedelsiz vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Alan Carvalho Galatasaray Guangzhou Evergrande

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