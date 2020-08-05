Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan çarpıcı değişiklik

Sarı-kırmızılı kulübe yeniden imza atan Arda Turan, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY İYİ OLACAK"

Fatih Terim'e özel olarak teşekkür eden Arda, formasına ve camiaya kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek "Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ YENİ ARDA'LARLA BERABER OYNAMA ZAMANI"

Galatasaraylı Arda'yı göstereceğine inandığını belirten tecrübeli oyuncu, "Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Arda'larla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum" dedi.