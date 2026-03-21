Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada...

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'ya kiralık olarak gönderdiği ve performansıyla İtalyanları kendine hayran bırakan Nicolo Zaniolo için 2 ihtimalle transfer teklifi kapıda. Sarı-kırmızılı camiada bayram döneminde gelen bu haber resmen piyango etkisi yaratırken, transferin yaz transfer döneminin ilk aylarında bitmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada...
Burak Kavuncu

Galatasaray camiası bayram hazırlıklarını yaparken İtalya'dan gelen transfer haberi, Florya'da gerçek bir "bayram müjdesi" etkisi yarattı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın duyurduğu iddiaya göre; Udinese, Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların kapısını iki cazip teklifle çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’A İTALYA’DAN BAYRAM HEDİYESİ: ZANIOLO İÇİN ÇİFTE TEKLİF!

Galatasaray a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada... 1

Udinese'de gösterdiği başarılı performansla transfer döneminin gözde ismi Nicolo Zaniolo için İtalya’da taşlar yerinden oynadı! Udinese, Galatasaray’ın kapısını aşındırmaya hazırlanırken; masaya koyacağı iki farklı formül sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabarttı. İşte Galatasaray’ın kasasını dolduracak o dev teklifin detayları ve Nicolo Schira’nın gündeme bomba gibi düşen paylaşımı...

UDINESE’DEN ASLAN’A İKİ SEÇENEKLİ TEKLİF

Galatasaray a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada... 2

Galatasaray’ın geleceğine yönelik en büyük finansal kaynaklarından biri olarak görülen Nicolo Zaniolo için Udinese vites yükseltti. İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılı yönetime iki farklı senaryo sunacağı öğrenildi. İlk seçenekte 10 milyon euroluk nakit bir bonservis bedeli teklif eden Udinese, Galatasaray’ın sıcak para ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ancak asıl heyecan verici olan ikinci teklif, stratejik bir yatırımın kapısını aralıyor.

%50 PAY FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada... 3

Udinese’nin ikinci teklifi ise Galatasaray’ın uzun vadeli kazancını hedefliyor: 5 milyon euro nakit ve bir sonraki satıştan %50 pay! Eğer sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederse, Zaniolo’nun İtalya’da yeniden parlayıp dev bir bonservisle başka bir kulübe transfer olması durumunda kazanılacak rakam katlanacak. Gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bu detaylar, Galatasaray yönetimini zor ama tatlı bir kararın eşiğine getirdi.

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU: UDINESE’Yİ ZANIOLO AŞKI SARDI!

Galatasaray a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada... 4

Nicolo Zaniolo, 2025/26 sezonunda Serie A semalarında adeta küllerinden doğdu. Fiziksel gücü ve teknik kapasitesini sahaya yansıtan yıldız oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 26 karşılaşmada takımının hücum yükünü sırtladı. İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Zaniolo, bu süreçte rakip fileleri 5 kez sarsarken, 5 de asist yaparak toplamda 10 gollük direkt katkı sağladı. İtalya futbolunun sert savunmaları arasında bulduğu bu alanlar, Udinese’nin iştahını kabartan en büyük etken oldu.

FLORYA’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray a Zaniolo piyangosu! Çifte teklif masada... 5

Bayram döneminde gelen bu haber, Galatasaray’ın yaz transfer bütçesi için de büyük bir umut ışığı oldu. Zaniolo’nun İtalya’ya kalıcı dönüş bileti cebindeyken, yönetimin hangi formüle sıcak bakacağı merak konusu.

