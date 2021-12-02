Galatasaray açıkladı! İşte Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi

Galatasaray, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek." denildi.
Fransa bulunan genç oyuncu, günlük yaklaşık 8 saatlik tedavi programıyla hazırlanıyordu.
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek.
Sacha Boey, Galatasaray forması giydiği 7 resmi maçta 1 gol atmayı başardı.
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