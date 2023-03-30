Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Adana Demirspor maçı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçına dair ayrıntılar...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beINSPORTS 1 ekranında canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

