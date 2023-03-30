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Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

30.03.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Adana Demirspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçının yayın saati ve kanalı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Adana Demirspor maçı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçına dair ayrıntılar...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beINSPORTS 1 ekranında canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA

1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

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