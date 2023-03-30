Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Adana Demirspor maçı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçına dair ayrıntılar...
Galatasaray Adana Demirspor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Adana Demirspor maçı beINSPORTS 1 ekranında canlı olarak ekrana gelecek.
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük