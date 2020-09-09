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Galatasaray Adem Büyük'ün ayrılığını KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un talip olduğu Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimle anlaştı. Galatasaray Kulübü, KAP'A yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adem Büyük'ün ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

ADEM BÜYÜK'ÜN KARİYERİ

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon toplam 34 resmi müsabakaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Adem ayrıca geçen sezon Radamel Falcao ile takımda en çok gol atan futbolcuydu.

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakaya çıktı. Deneyimli futbolcu söz konusu müsabakalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Başarılı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge ile oynanan maçta attığı golle sarı-kırmızılıların geçen sezon Avrupa'daki tek golünü kaydetmişti. Adem geçen sezon

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile birlikte en çok gol atan futbolcuydu.
33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Artvin Hopaspor, Akçaabat Sebatspor, Zeytinburnuspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi.

(İHA)


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