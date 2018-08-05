Galatasaray Akhisar maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda?

2018-2019 Süper Lig’in başlamasından 1 hafta önce sezonun ilk resmi maçı Süper Kupa’da karşılaşacak Galatasaray Akhisarspor arasında oynanacak. Bu maç özellikle Akhisarspor açısından tarihi bir öneme sahip. İlk kez Türkiye kupası kazanan Akhisarspor ilk kez de bir Süğper Kupa maçına çıkacak. Akhisarspor maçı kazandığı taktirde bir ilke daha imza atmış olacak. Galatasaray ise bu sezon da dahil olmak üzere, Ağustos 2012'den bu yana oynanan yedi Süper Kupa maçının altısında da yer aldı. Sarı kırmızılılar bu seride yer aldığı altı Süper Kupa'nın beşini müzesine götürdü. Peki Süper Kupa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Galatasaray Akhisarspor maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLİR?

Süper Kupa finali 5 Ağustos Pazar akşamı 20:45’te başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır ve ekibinin yöneteceği karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Maçı satddan izleyemeyecek olan taraftarlar Süper Kupa finalini televizyondan canlı izleyebilirler. Galatasaray Akhisarspor maçı ATV’den canlı yayımlanacak. Aşağıdaki bağlantı ile ATV’nin online canlı yayına ulaşabilir ve 20.45’te maçı internetten izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçtan gelişmeleri Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.