Galatasaray Akhisar maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda?

2018-2019 Süper Lig’in başlamasından 1 hafta önce sezonun ilk resmi maçı Süper Kupa’da karşılaşacak Galatasaray Akhisarspor arasında oynanacak. Bu maç özellikle Akhisarspor açısından tarihi bir öneme sahip. İlk kez Türkiye kupası kazanan Akhisarspor ilk kez de bir Süğper Kupa maçına çıkacak. Akhisarspor maçı kazandığı taktirde bir ilke daha imza atmış olacak. Galatasaray ise bu sezon da dahil olmak üzere, Ağustos 2012'den bu yana oynanan yedi Süper Kupa maçının altısında da yer aldı. Sarı kırmızılılar bu seride yer aldığı altı Süper Kupa'nın beşini müzesine götürdü. Peki Süper Kupa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Galatasaray Akhisarspor maçı ile ilgili detaylar...
Süper Kupa finali 5 Ağustos Pazar akşamı 20:45’te başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır ve ekibinin yöneteceği karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Maçı satddan izleyemeyecek olan taraftarlar Süper Kupa finalini televizyondan canlı izleyebilirler. Galatasaray Akhisarspor maçı ATV’den canlı yayımlanacak. Aşağıdaki bağlantı ile ATV’nin online canlı yayına ulaşabilir ve 20.45’te maçı internetten izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçtan gelişmeleri Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
Galatasaray Akhisarspor maçı canlı yayın için tıklayınız (ATV 20.45)
Süper Kupa finali canlı anlatım için tıklayınız
SÜPER KUPA FİNALİ ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU
Lige ve Avrupa kupalarına hazırlanan takımların son durumlarını hazırlık maçlarından takip edebiliyoruz. Galatasaray son 5 hazırlık maçında 3 mağlubiyet yaşadı 2 galibiyet elde etti. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılı ekip PSV’ye 3-1, Valencia’ya 2-1, AEK’da 3-2 yenilirken Sakaryaspor’u 3-0, Club Africain takımını 1-0 yendi.
Safet Susic’in teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor son 5 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetlik bir performans gösterdi. Yeşil siyahlı ekip Al Hilal Riyadh’a 3-1, Lokomotiv Moskova’ya 2-1 yenilirken Osmanlıspor ve Al Duhail SC takımlarını 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Leicester City ile ise golsüz berabere kaldı.
İKİ ŞAMPİYONUN MAÇI OLACAK
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Kupa finali için "İki şampiyonun maçı olacak" dedi. Akhisarspor'un bileğinin hakkıyla kupayı aldığını söyleyen ve kendilerine UEFA maçlarında başarılar dileyen Terim, "İki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray yarın da bir diğerini almak için sahada mücadele edecektir. Güzel bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.
Susic, Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonunun çıkardığı maç kitabındaki yazısında, şunları kaydetti:
"Akhisarspor camiası olarak TFF Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu finalde camiamızı en iyi şekilde saha dışı ve saha içinde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbolseverlere dostluk ve saygı çerçevesinde çok güzel bir final izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Akhisarspor camiası bu final için hazırlandık. Bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırıp, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımızla paylaşmaktır."
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