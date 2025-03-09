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  4. Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı! Sarı-Kırmızılılar deplasmanda hata yapmadı

Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı! Sarı-Kırmızılılar deplasmanda hata yapmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.03.2025 22:28
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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 23. dakikasında öne geçse de Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı! Sarı-Kırmızılılar deplasmanda hata yapmadı

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 3 golün atıldığı mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

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Karşılaşmanın 23. dakikasında Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti.

DEVRE ARASI KIRMIZI KART

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Galatasaray'da devre arası soyunma odasına girilirken Günay Güvenç hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Devre arası ortalık karıştı! Soyunma odası tünelinde kırmızı kart Devre arası ortalık karıştı! Soyunma odası tünelinde kırmızı kart

KENDİ KALESİNE ATTI

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Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top ağlara gitti ve skora denge geldi.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

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Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Victor Osimhen arka direkte topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve 62. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

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Devre arası ortalık karıştı! Soyunma odası tünelinde kırmızı kartDevre arası ortalık karıştı! Soyunma odası tünelinde kırmızı kart
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor son dakika galatasaray
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