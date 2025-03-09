Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı! Sarı-Kırmızılılar deplasmanda hata yapmadı

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 3 golün atıldığı mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti.

DEVRE ARASI KIRMIZI KART

Galatasaray'da devre arası soyunma odasına girilirken Günay Güvenç hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

KENDİ KALESİNE ATTI

Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top ağlara gitti ve skora denge geldi.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Victor Osimhen arka direkte topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve 62. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.