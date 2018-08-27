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Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle: 9 puanlık maç saat kaçta? İlk 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Alanyaspor maçı ile Süper Lig’de üçüncü hafta bu akşam sona eriyor. Galatasaray evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan alamadığı bu hafta maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta? Karşılaşma öncesi Süper lig puan durumu, takımların son durumu, muhtemel 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar...

Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle: 9 puanlık maç saat kaçta? İlk 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyetlerden sonra gözler Galatasaray Alanyaspor maçına çevrildi. Süper Lig’in üçüncü haftasında Cimbom evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Alanyaspor’u mağlup ederek rakiplerinin aldığı yenilgileri avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor ise ligteki ilk puan veya puanlarını almak için mücadel edecek. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak. Karşılaşma canlı olarak nasıl izlenecek? İşte maç öncesi Süper Lig puan durumu, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEME

Lige 2 galibiyetle başlayan Galatasaray bu akşam lige 2 mağlubiyetle başlayan Alanyaspor ile saat 21.45’te karşılaşacak. Maçı Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek. Maçı Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Alanyaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Galatasaray Alanyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız (21.45)

ALTERNATİF KANALLAR

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını Türkiye dışında izleyeceklerin bulundukları ülkeye göre farklı kanallarda izleme seçenekleri bulunuyor. İşte karşılaşmanın canlı yayınlanacağı ülkeler ve o ülkelerde izlenebilecek kanallar...

| ÜLKE | KANALLAR

| -------- | --------

| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia

| Uluslararası | Bet365

| Avustralya | beIN Sports Connect

| Bosna Hersek | SportKlub HD Serbia

| Brunei | beIN Sports Connect Thailand

| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand

| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada

| Hırvatistan | Sportklub HD Croatia

| Fransa | beIN SPORTS CONNECT

| Hong Kong | beIN Sports Connect Hong Kong

| Laos | beIN Sports Connect Thailand

| Makedonya | SportKlub HD Serbia

| Malezya | beIN Sports Connect Malaysia

| Karadağ | SportKlub HD Serbia

| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand

| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines

| Romanya | Look TV

| Sırbistan | SportKlub HD Serbia

| Singapur | beIN Sports Connect Singapore

| Slovenya | SportKlub HD Slovenia

| Tayland | beIN Sports Connect Thailand

| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Galatasaray karşılaşma öncesinde maç eksiği ve 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray +3 avaraja sahip. Alanyaspor ise maç eksiği ve 0 puan ile ligin sonuncu sırasında bulunuyor. Alanyaspor’un -3 averajı bulunuyor.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray’ın form durumuna bakıldığında lige 2 galibiyetle başladığı görülüyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini bekleyen sarı kırmızılılar 2 hazırlık maçı, Türkiye Süper Kupa finali ve iki Süper Lig maçından oluşan son 5 maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyetlik performans gösterdi. Galatasaray Süper Lig’de son 20 maçtır yenilmiyor ve 8 maçtır da kazanıyor.

Galatasaray’da Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları sürüyor.

ALANYASPOR’DA SON DURUM

Alanyaspor lige kötü bir başlangıç yaptı. Mesut Bakkal’ın çalıştırdığı Alanyaspor Ankaragücü ve Sivasspor’a mağlup oldu. Öncesinde oynadığı son 3 maçta ise 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Alanyaspor’da Welinton ve Fernandes sakat, Sackey de cezalı durumda.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok

AYTEMİZ ALANYASPOR : Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan Karaca, Augusto, Villafanez, Campos, Bobo


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