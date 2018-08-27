Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle: 9 puanlık maç saat kaçta? İlk 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyetlerden sonra gözler Galatasaray Alanyaspor maçına çevrildi. Süper Lig’in üçüncü haftasında Cimbom evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Alanyaspor’u mağlup ederek rakiplerinin aldığı yenilgileri avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor ise ligteki ilk puan veya puanlarını almak için mücadel edecek. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak. Karşılaşma canlı olarak nasıl izlenecek? İşte maç öncesi Süper Lig puan durumu, muhtemel 11’ler ve alternatif kanallar...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEME

Lige 2 galibiyetle başlayan Galatasaray bu akşam lige 2 mağlubiyetle başlayan Alanyaspor ile saat 21.45’te karşılaşacak. Maçı Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek. Maçı Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Alanyaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Galatasaray Alanyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız (21.45)