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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafetimbi Gomis, takımla çalışmalara başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, her iki çalışmanın da Antalya'da kampta bulunulan otelin salonunda yapıldığı belirtildi.

Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler, öğleden sonraki çalışmada ise mobilite egzersizleri yapıldığı aktarıldı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin antrenmanlarda yer almadığı kaydedildi.

Kampa dün katılan yeni transfer Bafetimbi Gomis'in ise takımla çalışmalara başladığı ve spor salonunda özel program uyguladığı belirtildi.

Öte yandan, izolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey'un da kampa katıldığı duyuruldu.

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