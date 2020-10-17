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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürüyor

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken; milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı. Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui ise bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

(DHA)

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