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Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini resmen açıkladı

11.06.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamasının ardından Aytaç Kara transferini de duyurdu.

Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini resmen açıkladı

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra sarı kırmızılılar Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı da kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamayla Alpaslan Öztürk'ün maaşını da açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"HAGI HAGI DİYE BAĞIRIYORDUK"

Alpaslan Öztürk imza sonrasında ilk açıklamasında, "Galatasaray'ın Avrupa'da kupa aldığı dönemde Hagi, Hagi diye bağırarak topa vuruyorduk. Çok güzel bir duygu, içim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.

AYTAÇ KARA DA RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray geçen sezon Kasımpaşa'daforma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılan Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE AYTAÇ KARA'NIN ALACAĞI ÜCRET

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
son derece gereksiz transfer çöp
adammm AlpASLAN
Muhteşem bir forvet

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