Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini resmen açıkladı

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra sarı kırmızılılar Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı da kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamayla Alpaslan Öztürk'ün maaşını da açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"HAGI HAGI DİYE BAĞIRIYORDUK"

Alpaslan Öztürk imza sonrasında ilk açıklamasında, "Galatasaray'ın Avrupa'da kupa aldığı dönemde Hagi, Hagi diye bağırarak topa vuruyorduk. Çok güzel bir duygu, içim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.

AYTAÇ KARA DA RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray geçen sezon Kasımpaşa'daforma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılan Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.