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Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet alarak ve 1 kez berabere kalarak formunu sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler de son maçında galip geldi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Galatasaray
Cumartesi 19:00
07.11.2026
Amed Sportif Faaliyetler
Stadyum: RAMS Park Yayın: beIN Sports

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son haftalarda formda bir görüntü sergiledi.

Lig Durumu

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
10
G
8
B
1
M
1
P
25
23
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+11
Averaj

Amed Sportif Faaliyetler

2. Trendyol Süper Lig
O
10
G
7
B
2
M
1
P
23
25
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+14
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Galatasaray 23 / 12
Amed Sportif Faaliyetler 25 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Galatasaray İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 1 / 0
Gol
11 – 6
Amed Sportif Faaliyetler Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 2 / 1
Gol
6 – 7

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 23 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Galatasaray G G G G M

tüm kulvarlar

  • 03.11.2026 Galatasaray 2-0 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G
  • 30.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 21.10.2026 Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
Amed Sportif Faaliyetler G G G B G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 24.10.2026 Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile etkileyici bir performans sergiliyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve 1 kez de berabere kaldı.

Eksik Oyuncular

Galatasaray

1 eksik
Abdülkerim Bardakcı Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Amed Sportif Faaliyetler

2 eksik
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Samuel Ballet Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 4 Asist
Alexey Batrakov Galatasaray 1 Gol 3 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 9 Gol 4 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 5 Gol 1 Asist
Samuel Ballet Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist
Rayan Raveloson Rayan Raveloson Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 3 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Rayan Raveloson.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman?

7 Kasım 2026

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı saat kaçta?

19:00

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçında hangi oyuncular eksik?

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı; Amed Sportif Faaliyetler'de Yira Sor ve Samuel Ballet eksik.

Galatasaray ve Amed Sportif Faaliyetler'in ligde kaç puanı var?

Galatasaray 25 puan, Amed Sportif Faaliyetler 23 puan.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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