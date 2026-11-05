Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Galatasaray Cumartesi 19:00 Amed Sportif Faaliyetler

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son haftalarda formda bir görüntü sergiledi.

Lig Durumu Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 10 G 8 B 1 M 1 P 25 23 Attığı Gol 12 Yediği Gol +11 Averaj Amed Sportif Faaliyetler 2. Trendyol Süper Lig O 10 G 7 B 2 M 1 P 23 25 Attığı Gol 11 Yediği Gol +14 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 23 / 12 Amed Sportif Faaliyetler 25 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 11 – 6 AS Amed Sportif Faaliyetler Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 2 / 1 Gol 6 – 7

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 23 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G G G G M tüm kulvarlar Galatasaray 2-0 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G

Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G Amed Sportif Faaliyetler G G G B G tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile etkileyici bir performans sergiliyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve 1 kez de berabere kaldı.

Eksik Oyuncular Galatasaray 1 eksik Abdülkerim Bardakcı Amed Sportif Faaliyetler 2 eksik Yira Sor Samuel Ballet

Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 4 Asist Alexey Batrakov Galatasaray 1 Gol 3 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 9 Gol 4 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 5 Gol 1 Asist Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist Rayan Raveloson Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 3 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Rayan Raveloson.