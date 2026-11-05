Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son haftalarda formda bir görüntü sergiledi.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 23 puanla 2. sırada.
Galatasaray, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile etkileyici bir performans sergiliyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve 1 kez de berabere kaldı.
Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Gabriel Sara. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Rayan Raveloson.
Okuyucu Yorumları 0 yorum