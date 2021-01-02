Galatasaray, Antalya maçında 4 oyuncusunu kaybetti!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı uruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek gafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.

Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.

