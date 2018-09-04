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Galatasaray Anthony Modeste'nin transferinin mümkün olmadığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Anthony Modeste'nin Galatasaray'a transfer olabileceğine dair çıkan iddialar hakkında resmi açıklama yapıldı. Galatasaray resmi sosyal medya hesabından Anthony Modeste'yi transfer etmelerinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Galatasaray Anthony Modeste'nin transferinin mümkün olmadığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Anthony Modeste'nin transferinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferi için sosyal medyada kampanya başlattığı 30 yaşındaki forvetle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir." denildi.

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 31 Ağustos'ta sona ermişti.

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Galatasaray Anthony Modeste

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