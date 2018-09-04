Galatasaray Anthony Modeste'nin transferinin mümkün olmadığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Anthony Modeste'nin transferinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların transferi için sosyal medyada kampanya başlattığı 30 yaşındaki forvetle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir." denildi.

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi 31 Ağustos'ta sona ermişti.

