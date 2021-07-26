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Galatasaray antrenmanında sürpriz isim!

26.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı Kırmızılıların antrenmanına teknik direktör Fatih Terim'in onayı sonrası sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

Galatasaray antrenmanında sürpriz isim!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. Galatasaray'da PSV maçının hazırlıkları son hızıyla sürüyor.Galatasaray'ın Craiova'dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da antrenmanın tamamnında takımla birlikte çalıştı.Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle genç futbolcular antrenmanda yer aldı.

MAHMUT KESKİN ANTRENMANDA YER ALDI

Galatasaray'da genç sağ bekMahmut Keskin A takımla birlikte çalışmalara başladı. Mahmut Keskin, U19 Gelişim Lig play-off maçlarında sağ bekte görev yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

RÖVANŞ MAÇI İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Galatasaray yarın yapacağı son antrenmanın ardından PSV maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Galatasaray ilk maçta rakibine deplasmanda 5-1 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını zora sokmuştu.Galatasaray ile PSV, 28 Temmuz Çarşma günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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