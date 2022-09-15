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Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.09.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Öte yandan Galatasaray Kulübünün 33. Başkanı Adnan Polat, 11 senelik bir ara sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan'la antrenmanı izledi.

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