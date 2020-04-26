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Galatasaray, Arda Turan ile her konuda anlaşma sağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

Gelecek sezon futbolu bırakacak Selçuk İnan'ı teknik ekibine katmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptı.Takım kaptanı olarak Arda Turan'ı düşünen teknik adam yönetime bu talebini iletti.

Galatasaray''ın kaptanı Selçuk İnan'ın sezon sonu futbolu bırakma düşüncesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, takım kaptanı arayışına girdi. Yeni sezonda Terim'in takım kaptanı olarak düşündüğü isim ise milli futbolcu Arda Turan.

HER KONUDA ANLAŞILMIŞTI

Devre arası transfer döneminde Arda Turan ile her konuda anlaşılmış fakat sarı kırmızılı yönetimin bu transferi veto etmesinden sonra görüşmeler rafa kaldırılmıştı. Fatih Terim'in bu transferden vazgeçmemesi yönetimi bir kez daha hareketlendirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'dan herhangi bir para talebi olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar yüksek maaşlı bir sözleşme yapılmayacak. Fatih Terim ile yaptığı toplantıda, "Galatasaray ile para konuşmam" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu ile her konuda anlaşıldı.


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