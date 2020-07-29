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Galatasaray, Arda Turan ile her konuda anlaşma sağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2020 20:17 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı. İki sezon için maç başı ücrete oynayacak 33 yaşındaki futbolcu jübilesini de Galatasaray'da yapacak.

Galatasaray, Arda Turan ile her konuda anlaşma sağladı!

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor.Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi. Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

YALANLAMA GELMEDİ

Galatasaray yönetiminden bu haber ile ilgili henüz bir yalanlama gelmezken, ortaya atılan bu iddia sosyal medyada çok konuşuldu.


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