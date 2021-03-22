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Galatasaray, Arda Turan ile sözleşmesini uzatıyor

22.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşme durumuyla ilgili önemli bir gelişme dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatacağı ve 1 yıllık yeni bir kontrat daha yapılacağı bildirildi.

Galatasaray, Arda Turan ile sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili önemli bir gelişme dikkat çekti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Mevcut sözleşmesine göre 4 maça daha çıkması halinde otomatik uzatma hakkı elde edecek tecrübeli futbolcu için beklenmeyeceği dile getirildi.

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34 yaşındaki yıldız bu sezon 26 resmi maça çıktı. Arda, Süper Lig'de de 24 karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol 2 asistle oynadı. 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönerek yeniden kaptanlık yapan Arda Turan, yeni kontrat yaparak 1 yıllık daha anlaşmaya imza atacak.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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