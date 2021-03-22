Galatasaray, Arda Turan ile sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili önemli bir gelişme dikkat çekti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Mevcut sözleşmesine göre 4 maça daha çıkması halinde otomatik uzatma hakkı elde edecek tecrübeli futbolcu için beklenmeyeceği dile getirildi.

34 yaşındaki yıldız bu sezon 26 resmi maça çıktı. Arda, Süper Lig'de de 24 karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol 2 asistle oynadı. 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönerek yeniden kaptanlık yapan Arda Turan, yeni kontrat yaparak 1 yıllık daha anlaşmaya imza atacak.