Galatasaray - Aris hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Aris hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Galatasaray Aris hazırlık maçına az bir süre kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Avusturya'da ve Aris ile oynayacak. Sarı kırmızılı takım, Dinamo Bükreş'i 2-1'le yenmişti. Peki Galatasaray - Aris hazırlık maçı ne zaman?

GALATASARAY ARİS HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başladı. İlk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın attığı gollerle beraber 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım, 2. hazırlık maçında Yunan ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek. 90 dakika Avusturya'da oynanacak.

Eski Galatasaraylı Konstantinos Mitroglou da Aris formasıyla Galatasaray'a rakip olacak. Galatasaray, Aris maçının sonrasında 5 Temmuz'da Lokomotiv Moskova ile, 14 Temmuz günü ise Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY ARİS HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Önemli maç, 3 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Galatasaray-Aris maçının saati ve yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayımlanması beklenmekte. Ayrıntılar belli olduğunda sayfamızda yer alacak.



